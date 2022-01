Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative ai Comuni di Campo Calabro, Cinquefrondi, Ferruzzano, Galatro, Laureana di Borrello, Melicucco, Rizziconi, Roghudi, Rosarno, San Roberto e Taurianova, nella provincia di Reggio Calabria.

Ordinanza del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto del 1 gennaio 2022 n.1.

per i motivi di carattere sanitario rappresentati in premessa, che qui si intendono richiamati, ai fini del

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1. Nel Comuni di Campo Calabro, Cinquefrondi, Ferruzzano, Galatro, Laureana di Borrello, Melicucco,

Rizziconi, Roghudi, Rosarno, San Roberto e Taurianova, della Provincia di Reggio Calabria, si applicano, dal

2 gennaio 2022 per un periodo di 8 giorni e, pertanto, fino a tutto il 9 gennaio 2022, le misure inerenti alla

c.d. “zona arancione”, secondo quanto previsto al capo IV del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui al

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87) e alle successive modifiche e

integrazioni, tenendo conto, in particolare, di quanto previsto all’art. 9-bis, comma 2-bis, come da ultimo

modificato dal decreto-legge 24 novembre 2021, n. 172 e di quanto fissato nel decreto-legge 24 dicembre

2021, n. 221;

2. Le misure di cui sopra permangono per la durata fissata, indipendentemente dalla collocazione regionale ai

sensi del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74

e ss.mm.ii., in forza dei provvedimenti ministeriali e regionali che dovessero essere nel frattempo emanati per

il restante territorio della Regione Calabria.

3. Si dà atto che, qualora se ne ravvisasse l’urgente e immediata necessità i Sindaci, quali Autorità Sanitarie

Locali nei rispettivi territori, possono procedere all’adozione di ulteriori propri provvedimenti, a tutela della

salute pubblica, in misura utile ad evitare assembramenti e diffusione del contagio.

4. Si dà atto altresì che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in

coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure

di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in

conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno

n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ datata 7 dicembre 2020. Alle violazioni delle disposizioni relative all’accesso

ai servizi e alle attività di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettere a-bis), e) e g-bis), del decreto-legge 22 aprile

2021 n. 52, e agli articoli 4, comma 2, 5 e 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, si

applica altresì la sanzione amministrativa accessoria prevista dall’articolo 13, comma 1, terzo periodo, del

decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52.

Cosa cambia in zona arancione?

In “Zona Arancione” le restrizioni sono maggiori e sopratutto per i non vaccinati sono più stringenti. E’ possibile spostarsi liberamente nel proprio Comune ma per raggiungere altri comuni o regioni è necessaria l’autocertificazione, che giustifichi che l’esigenza di spostamento sia comprovata da motivi di salute, lavoro o necessità, o per servizi non disponibili nel nostro comune. Questo solo se si viaggia con mezzi propri: nel caso si prenda aerei, treni o bus, infatti, sarà sufficiente avere il Green pass base (essere vaccinati, guariti o essersi sottoposto a un tampone), come in zona gialla e bianca.

Ed ancora, si potrà entrare in negozi e uffici senza Green pass. L’eccezione riguarda i negozi che si trovano nei centri commerciali: nei giorni festivi e prefestivi per accedere a questi esercizi servirà il Green pass rafforzato (sono esclusi dalla norma alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi). E il Super Green pass servirà anche per consumare al bancone e per sedersi al tavolo all’aperto, per centri benessere, termali e parchi tematici, per accedere a palestre e piscine al chiuso, musei, mostre e cinema. Cambiano, infine, le regole anche per chi scia: per acquistare uno skipass e utilizzare gli impianti di risalita sarà necessario essere in possesso del Super Green Pass (non basta dunque il tampone).