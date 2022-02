“Il Consiglio dei ministri di ieri? Sono rimasto un po’ stupito dal fatto che alcuni ministri non abbiano votato il provvedimento, proprio nel primo Cdm in cui di fatto si apre una nuova stagione. Sostanzialmente si dice che stiamo uscendo dalla pandemia, che stiamo recuperando libertà, ed è singolare che qualcuno non abbia votato”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un’intervista a “Start”, su SkyTg24.

“Penso, inoltre, che sarebbe pericoloso se una parte del centrodestra, importante come la Lega, dovesse consegnare Draghi al centrosinistra, a un anno dalle elezioni.

Si immagini cosa potrebbe succedere se il centrosinistra si candidasse alle prossime politiche con Draghi designato alla presidenza del Consiglio dei ministri.

Ecco, forse bisogna fermarsi, riflettere, e capire che bisogna fare, intanto all’interno delle coalizioni, e poi rispetto al governo e al futuro del Paese”.