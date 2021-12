Covid, Letta “Necessaria la proroga dello stato di emergenza”

ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo tenere la guardia alta, la proroga dello stato di emergenza è necessaria per evitare di trovarci come l’Olanda, l’Austria o la Germania e il Governo deve annunciarla rapidamente”. Così Enrico Letta, segretario del Pd, nel corso della presentazione del libro “Liberalismo inclusivo. Un futuro possibile per il nostro angolo di mondo” di Michele Salvati e Norberto Dilmore.

“I nostri dati sui contagi sono di tenuta ma di crescita. Quello della pandemia è un meccanismo di rincorsa, noi abbiamo trovato la chiave per evitarla nella campagna vaccinale e nell’applicazione del Green Pass – ha aggiunto -. Dobbiamo mantenere la situazione che ci consente di vivere senza dover ricorrere a nuovi lockdown. Lo stato di emergenza è la condizione fondamentale per andare nella direzione della sicurezza e della tranquillità”.

(ITALPRESS).