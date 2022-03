L’andamento della pandemia in Calabria continua a rappresentare un unicum nel panorama italiano: seconda regione per numero di soggetti attualmente positivi e anche in termini di aumento percentuale settimanale di soggetti ricoverati. “Nel confronto con tutte le altre regioni e con la media nazionale, la Calabria continua a registrare un numero di soggetti attualmente positivi che, rapportato ai casi totali, assume valori percentuali decisamente superiori non solo alla media nazionale ma che si colloca tra i più elevati d’Italia, solo in una regione si osservano tassi superiori”.

La conferma arriva dal report epidemiologico stilato settimanalmente dal dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria, nella settinana che va dal 7 al 13 marzo, aggiornati fino al 17 di marzo.