Covid, in Italia 6.513 nuovi positivi e 16 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Leggero calo dei nuovi casi Covid in Italia. Secondo il bollettino diramato dal ministero della Salute i positivi registrati oggi sono 6.513, in calo rispetto ai 6.619 di ieri ma questo a fronte di un numero superiore di tamponi processati, 264.860 e che determina un tasso di positività del 2,49%. Lieve flessione dei decessi, 16 (-2). I guariti oggi sono 2.170. Gli attualmente positivi sono in crescita di 4.323 attestandosi su un totale di 87.285.

Ancora in crescita i ricoveri nei reparti ordinari, dove oggi sono ospitati in 1.851, con un incremento pari a +39 rispetto a ieri; crescono pure le terapie intensive, in questo caso sono 214 i pazienti ospitati (+13) con 25 nuovi ingressi. In 85.220 si trovano in isolamento domiciliare. La regione dove si registra il maggior numero di nuovi casi è la Sicilia (901), seguita da Lombardia (777), Lazio (845) e Sicilia (742).

(ITALPRESS).