“La giornata di ieri ha visto il

Governo tirare due colpi bassi durissimi alla Calabria e ai

calabresi che rischiano, seriamente, di mandarci definitivamente

al tappeto. Il super commissariamento della già commissariata

sanità calabrese e la zona rossa, nonostante i dati non siano

così allarmanti, saranno due shock non indifferenti per il

nostro tessuto socio-economico e molto presto verrà confermata

la loro inefficacia”. Lo afferma, in una dichiarazione, la

senatrice di Forza Italia Fulvia Michela CALIGIURI.

“Il commissariamento – aggiunge la parlamentare – non porterà

efficienza nel nostro sistema sanitario, nuove terapie

intensive, pronto soccorso organizzati né attrezzature e

personale in tempi brevi. La zona rossa concorrerà invece a

paralizzare totalmente la nostra economia. Queste misure sono un

vero e proprio colpo di grazia. Il Governo e il ministro

Speranza ci diano subito spiegazioni fondate su numeri concreti.

Forza Italia lo chiede già da tempo e continuerà a pretendere

chiarezza sui dati. Sulla proroga del commissariamento sanitario

invece già la compianta presidente Santelli aveva denunciato il

13 settembre il pessimo stato della sanità calabrese a seguito

di un provvedimento improntato su logiche meramente

ragionieristiche. La Calabria non può aspettare i tempi

burocratici notoriamente biblici e i cittadini rivendicano a

gran voce risposte chiare che i singoli parlamentari non possono

dare”.

“Per questo motivo – dice ancora l’onorevole CALIGIURI –

chiedo al Governo e a tutte le forze politiche di unirci a

tutela dei calabresi. Ora più che mai lavoriamo uniti, senza

divisioni strategiche per difendere la salute e il benessere dei

cittadini calabresi, messi seriamente in discussione dal

commissariamento e dalla zona rossa”