Oggi è il giorno dell’atteso monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia in Italia e che deciderà, come di consueto, i cambi di colori delle regioni.

Oltre all’indice Rt e all’occupazione dei posti letto in ospedale, quello che risulta rilevante nello stabilire i colori, l’incidenza di contagio calcolata sul numero di nuovi positivi ogni 100mila abitanti nell’arco delle due settimane di “osservazione” da parte della cabina di regia. Le misure entreranno in vigore da lunedì 29 marzo. Fermo restando che la prossima settimana scatterà il lockdown di Pasqua, ovvero sabato 3 domenica 4 e lunedì 5 aprile (ovvero il giorno prima di Pasqua, Pasqua e Pasquetta) in tutto il Paese.

Per quanto riguarda la Calabria, la situazione resta in bilico e il rischio del passaggio in “zona rossa” non è un azzardo giornalistico, ma le condizioni ci sono tutte, visto il numero dei contagi che sale ogni giorno, la situazione esplosiva che si è venuta a creare nel Cosentino. Oltre alle ultime ordinanze di chiusura firmate dal presidente ff della Regione Nino Spirlì, dichiarando in zona rossa i comuni di Cirò Marina e Oppido Mamertina.

Nel report di monitoraggio del Ministero della Salute avevano assegnato alla Calabria un “rischio moderato”, in cui si stimava una “progressione in peggioramento”, con particolare riferimento alla soglia di allerta dei posti letto occupati. I dati regionali correnti, prosegue il provvedimento, confermano un trend verso la soglia di rischio elevato.

Attendiamo il monitoraggio della cabina di regia nel pomeriggio e sapremo il colore se sarà mantenuto o da lunedì e fino a tutto il decreto Draghi saremo in “Zona Rossa”.

(GiLar)