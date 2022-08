In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3524371 (+7.371).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 501838 (+1.852) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5008 (70 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4930 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 78495 (78137 guariti, 358 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 50434 (111 in reparto, 3 in terapia intensiva, 50320 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 91493 (90277 guariti, 1216 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2709 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2685 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 46965 (46715 guariti, 250 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 11642 (75 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11567 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 165931 (165107 guariti, 824 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2113 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2095 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 42043 (41866 guariti, 177 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 340 nuovi soggetti positivi di cui 21 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 601 nuovi soggetti positivi di cui 36 fuori regione.

L’ASP di Crotone comunica 252 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.