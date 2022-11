Le persone risultate positive al Coronavirus sono 585984 (+566) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3940844 (+3.616).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1790 (20 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1764 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 99040 (98652 guariti, 388 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2918 (70 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2848 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 170020 (168672 guariti, 1348 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 194 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 190 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56913 (56644 guariti, 269 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1510 (26 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1483 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 195815 (194946 guariti, 869 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 395 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 389 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50201 (50011 guariti, 190 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 157 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 186 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.