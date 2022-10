Le persone risultate positive al Coronavirus sono 571636 (+326) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3856137 (+2.037).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2512 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2484 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 95100 (94717 guariti, 383 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 5601 (78 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5520 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 161225 (159905 guariti, 1320 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 443 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 435 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 55909 (55642 guariti, 267 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1995 (33 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1961 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 192110 (191250 guariti, 860 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 678 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 670 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48985 (48797 guariti, 188 deceduti).

L’ASP di Catanzaro 39 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 180 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione. Inoltre, specifica che oggi si registrano 181 nuovi casi; il numero complessivo è incrementato di 180 unità e non 181 in quanto è stato eliminato un caso residente e domiciliato in altra ASP e pertanto in carico all’ASP di residenza.