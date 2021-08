Visto l’aumentare di casi di positività al Covid-19, anche il comune di Ciminà entrerà da stasera in zona rossa.

Con l’ordinanza n° 60 firmata ieri dal Presidente ff della Regione Calabria, Nino Spirlì, viene istituita la zona rossa per il comune di Ciminà dalle 22 di oggi fino all’8 settembre. Nella stessa ordinanza viene prorogata, inoltre, la zona rossa per i comuni di Sant’Agata del Bianco e Caraffa del Bianco.