In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3767383 (+1.772).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 554243 (+295) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2412 (27 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2381 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 92086 (91706 guariti, 380 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 30683 (56 in reparto, 0 in terapia intensiva, 30627 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 127480 (126183 guariti, 1297 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 356 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 352 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 54983 (54718 guariti, 265 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1646 (21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1625 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 188947 (188090 guariti, 857 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 543 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 535 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48188 (48002 guariti, 186 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 180 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.