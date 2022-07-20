Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

TAURIANOVA (RC), MERCOLEDÃ¬ 20 LUGLIO 2022

      Messaggio promozionale
      Per la tua pubblicità su Approdo Calabria, chiama allo 0966611303 oppure 3403827450 - Costi vantaggiosi per tutte le esigenze
      Menu
      Torna su

      Torna su

       
      Reggio Calabria
       

      Covid -19,IV DOSE DI VACCINO ESTESA AD ALTRE CATEGORIE DI POPOLAZIONE NOTA DEL COMMISSARIO DELL'ASP LUCI ADI FURIA

      Covid -19,IV DOSE DI VACCINO ESTESA AD ALTRE CATEGORIE DI POPOLAZIONE NOTA DEL COMMISSARIO DELL'ASP LUCI ADI FURIA

      SI COMUNICA CHE L’OFFERTA DELLA IV DOSE DI VACCINO PER LA PROTEZIONE DAL COVID 19 E’ STATA ULTERIORMENTE ESTESA AD ALTRE CATEGORIE DI POPOLAZIONE.

      IN CONSIDERAZIONE DELL’IMPORTANZA DI TALE VACCINAZIONE SOPRATTUTTO PER PREVENIRE FORME GRAVI DI COVID-19 SOSTENUTE DALLE VARIANTI ATTUALMENTE CIRCOLANTI, TUTTE LE PERSONE ULTRASESSANTENNI E QUELLE SOPRA I 12 ANNI CHE PRESENTANO FRAGILITA’ SONO INVITATE A PRESENTARSI, ANCHE SENZA PRENOTAZIONE, PRESSO UNO DEI NOSTRI CENTRI VACCINALI COVID PER EFFETTUARE LA IV DOSE.

      E’ POSSIBILE ANCHE EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE CON LE CONSUETE MODALITA’ ACCEDENDO AL SITO: www.rcovid19.it

      INOLTRE LA VACCINAZIONE E’ PRATICABILE PRESSO I MEDICI DI MEDICINA GENERALE E LE FARMACIE CHE HANNO ADERITO ALLA CAMPAGNA VACCINALE.

      L'affondoVedi
      di Luigi Longo
      La lanterna di DiogeneVedi
      di Giuseppe Larosa
      Lo sportello dei dirittiVedi
      di Giovanni D'agata
      Sparo a zeroVedi
      di Giovanni Cardona