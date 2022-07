SI COMUNICA CHE L’OFFERTA DELLA IV DOSE DI VACCINO PER LA PROTEZIONE DAL COVID 19 E’ STATA ULTERIORMENTE ESTESA AD ALTRE CATEGORIE DI POPOLAZIONE.

IN CONSIDERAZIONE DELL’IMPORTANZA DI TALE VACCINAZIONE SOPRATTUTTO PER PREVENIRE FORME GRAVI DI COVID-19 SOSTENUTE DALLE VARIANTI ATTUALMENTE CIRCOLANTI, TUTTE LE PERSONE ULTRASESSANTENNI E QUELLE SOPRA I 12 ANNI CHE PRESENTANO FRAGILITA’ SONO INVITATE A PRESENTARSI, ANCHE SENZA PRENOTAZIONE, PRESSO UNO DEI NOSTRI CENTRI VACCINALI COVID PER EFFETTUARE LA IV DOSE.

E’ POSSIBILE ANCHE EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE CON LE CONSUETE MODALITA’ ACCEDENDO AL SITO: www.rcovid19.it

INOLTRE LA VACCINAZIONE E’ PRATICABILE PRESSO I MEDICI DI MEDICINA GENERALE E LE FARMACIE CHE HANNO ADERITO ALLA CAMPAGNA VACCINALE.