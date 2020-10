Covid-19, Sinopoli zona rossa

Il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ha emesso, oggi pomeriggio, un’ordinanza con la quale ha dichiarato “zona rossa” il Comune di Sinopoli (Reggio Calabria) dopo che in questo Comune sono stati individuati 15 soggetti positivi a coronavirus, tutti residenti, e 2 altri positivi collegati a questo “focolaio” sono residenti in altri Comuni. L’ordinanza di “chiusura del Comune di Sinopoli, la numero 71 adottata dal presidente della Regione Calabria dall’inizio dell’emergenza coronavirus, è motivata dal fatto che il “focolaio” nel comune reggino – si legge nel provvedimento – “rappresenta un potenziale pericolo per l’ulteriore diffusione del virus ed il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp sta verificando gli ulteriori contatti stretti dei soggetti positivi. La situazione epidemiologica, legata al focolaio, puo’ peggiorare rapidamente, dando luogo ad altri focolai, non diversamente contenibili”.