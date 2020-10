Troppi contagi. Questo il motivo della nuova e imminente ordinanza della Regione Calabria che prevede importanti restrizioni su tutto il territorio regionale della durata di due settimane. Il provvedimento presumibilmente sarà valido da lunedì.

Le misure anticipate in un audio che il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì nel pomeriggio ha inoltrato a sindaci, consiglieri e capigruppo.

La scuola

In particolare una parte dei provvedimenti riguarderà la scuola: didattica a distanza per le scuole superiori e medie. Non è escluso, però, che lo stop possa riguardare anche la scuola primaria e gli asili. Sulla questione si attende l’ok da Roma.

Stop alle visite dei parenti nelle strutture sanitarie

Limitazioni rigurdano anche i parenti dei degenti che non potranno entrare negli ospedali, nelle rsa e negli ambulatori. Limitazioni anche alle visite specialistiche non urgenti.

Coprifuoco dalle 24

Una stretta riguarda anche gli spostamenti con il blocco notturno della circolazione e delle attività. Coprifuoco da mezzanotte fino alle cinque del mattino in tutta la regione.