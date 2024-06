Costituito il Consorzio A.O.P. – E.P.A. –

Terminata la tre giorni di confronti, dibattiti e proposte sviluppati all’interno del Festival della Cooperazione, III^ edizione Agrifest – Villaggio Sud –, tenutosi a Taurianova presso la Cooperativa O.P. Pianagri. Festival che, oltre ad aver fatto registrare la presenza dei vertici nazionali di Legacoop, ha visto la partecipazione di tutti i più importanti interlocutori sulle politiche di sviluppo nazionale e regionale. E l’iniziativa non poteva concludersi più degnamente. Nel corso di uno dei tanti tavoli tenutisi è stata ufficializzata la nascita di una nuova A.O.P – E.P.A. – costituita dalle OO.PP. Pianagri Soc. Coop. Agricola e Natura Soc. Coop. Agricola, due realtà che, già oggi, rappresentano due eccellenze nel sistema ortofrutticolo italiano. Due Cooperative che insieme rappresentano oltre 2.500 soci produttori, circa 3.000 ettari di produzioni e 40 ml. di fatturato. E non si tratta certo di una sommatoria, ma bensì, nel vero spirito della cooperazione, di mettere a sistema competenze, risorse e progettualità per governare un ulteriore processo di sviluppo del comparto e per recitare al meglio il ruolo di tutela degli interessi dei propri associati. Legacoop Agroalimentare Calabria e Nazionale, che fin dalla sua nascita stanno supportando il precorso della O.P. Pianagri, hanno salutato con grande interesse l’evento e riconfermato l’impegno dell’Organizzazione a tutti i livelli nel sostenere il processo di sviluppo che verrà messo in campo con la nascita della A.O.P. – E.P.A. -. Tutto ciò è stato possibile grazie alle competenze ed alle capacità imprenditoriali messe in campo dai soci della O.P. Pianagri e dal suo gruppo dirigente giovane, motivato e competente che è riuscito ad essere artefice di una crescita esponenziale nel breve volgere di un lustro. Oggi, a questa realtà, si aggiunge un’altra esperienza di grande valore, quale appunto la Cooperativa O.P. Natura per traguardare obiettivi ancora più importanti. Legacoop Agroalimentare e Legacoop tutta formulano al Presidente Filardo, al Vicepresidente Caccamo ed al Consigliere Napoli ed a tutti i Soci della A.O.P. – E.P.A. – gli auguri di un proficuo lavoro.