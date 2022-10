Nel mese di ottobre è stata formalizzata la costituzione del Comitato denominato

“Popolo Produttivo”.

Si tratta di un Comitato autonomo e apartitico, composto da tutte le piccole , medie

e micro imprese appartenenti a ben dieci categorie, in rappresentanza di oltre

950.000 posti di lavoro, strategici e indispensabili all’economia e alla tranquillità

sociale della Nazione.

I dieci Responsabili di categoria, Fondatori del Comitato in oggetto, lanciano il loro

grido di allarme per la drammatica congiuntura in cui versano le medie piccole, le

micro imprese e milioni di lavoratori.

Dopo due anni di pandemia, oggi, in piena emergenza bellica, milioni di famiglie e

imprese sono allo stremo. Per uscire dal dramma che le attanaglia e mantenere viva

la speranza di una normalizzazione, I tanti concittadini che ci onoriamo di

rappresentare, chiedono una continuità lavorativa.

A tal proposito, vista l’urgenza e la non procrastinabilità conseguente al 30 ottobre

prossimo, per la tenuta delle aziende, del tessuto economico e sociale della

nazionale, chiediamo “ l’immediata moratoria bancaria, fiscale e contributiva,

l’abbattimento dei costi di consumo energetico e dei carburanti ”.

Nello specifico, ogni categoria ha già inoltrato, con la stessa urgenza, istanze

caratterizzanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e a tutte le forze

politiche: istanze accolte e condivise dalla massima carica dello Stato, in data

odierna (17 ottobre scorso )

La situazione è grave e l’economia delle famiglie, è ridotta sul lastrico. Non possiamo

più attendere oltre.

Pertanto a breve, tramite una conferenza stampa unitaria, che si terrà quanto prima a

Roma, comunicheremo alla Stampa nazionale, le azioni che si stanno

programmando nell’immediato, a sostegno dei nostri Imprenditori e Lavoratori

Autonomi: azioni consequenziali, destinate a non passare inosservate, qualora non

trovassero accoglienza le nostre istanze emergenziali.