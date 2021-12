La Direzione Strategica dell’Azienda ospedaliera dell’Annunziata ha pubblicato tre avvisi per la formazione di graduatorie di infermieri, infermiere ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM), da utilizzare per sostituzioni e/o per incarichi a tempo determinato della durata di dodici mesi.

Gli avvisi pubblici, per soli titoli, sono consultabili sul sito www.aocosenza.it nelle sezioni “Concorsi ed Avvisi” e “Amministrazione Trasparente”.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione, da inoltrare esclusivamente on line, scadono il prossimo 12 gennaio 2022: istruzioni per la compilazione on line della domanda sul sito www.aocosenza sezione “Concorsi ed Avvisi”.

E’ stato inoltre pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di n° 1 dirigente medico specialista in Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, con contratto a tempo pieno e indeterminato da assegnare alla UOC Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso”. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite pec all’indirizzo: aocsavvisieconcorsi@pec.aocs.it, scadrà il prossimo 27 gennaio 2022.

Il reclutamento di personale medico per l’Emergenza Urgenza è destinato a subire un incremento in vista dell’imminente apertura dell’OBI e in attesa dell’approvazione del Piano delle assunzioni rimodulato per fronteggiare la grave carenza di personale in Pronto Soccorso.