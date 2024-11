“Rileviamo che sui social imperversano profili troll che partecipano a molti dibattiti sciorinando notizie false contro la città unica con bugie a sostegno del no”.

“Gente che non ha il coraggio di esporsi convinta che un agire così grottesco possa creare proseliti insultando chi è a favore del SI. Ma ahinoi il provincialismo e la chiusura mentale non conosce confini”.

“Non parliamo poi di un consigliere comunale miracolato ed eletto grazie ad una manciata di voti che si sta egregiamente contraddistinguendo solo per le assenze perenni, che firma in calce documenti prestampati altrettanto grotteschi”.

“Da ultimo rileviamo la totale assenza dal dibattito sulla città unica da parte del Sindaco di Cosenza, il quale aveva preannunciato il suo impegno a favore del SI (al netto dei continui ricorsi contro il referendum) che ad oggi non ha organizzato o mai partecipato ad un incontro a sostegno del SI. Caruso chiarisca una volta per tutte il suo pensiero di fronte alla città che ha il diritto di sapere se il sindaco vuole accompagnare la battaglia di cultura civiltà e progresso sostenendo il SI”.

I CONSIGLIERI DI MINORANZA DEL CENTRODESTRA

Michelangelo Spataro, Francesco Caruso, Francesco Spadafora, Alfredo Dodaro, Ivana Lucanto, Giuseppe D’Ippolito, Francesco Cito, Antonio Ruffolo