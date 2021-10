Cosentino hanno superato le 800 (su 877 totali) l’ex sindaco di Cassano e candidato forzista al consiglio regionale ha superato quota 20mila preferenze: un’enormità, specie in una contingenza elettorale segnata da un’altissima percentuale di astenuti. Tanto per dare l’idea di quanto la corsa dell’assessore uscente fosse fuori categoria: la seconda più votata in provincia in Forza Italia era Katya Gentile, con circa 7.400 voti, la terza Pasqualina Straface con 5.200. Poi Giovanni Greco (4.600) e il consigliere uscente Antonio Di Caprio (più di 4.500). Quanti di questi entreranno in consiglio regionale è cosa che sarà chiara nella mattinata di martedì. L’unica certezza è il record segnato da Gallo. Che doppia quasi un altro campione delle preferenze come Pierluigi Caputo, primo in Forza Azzurri con oltre 10mila voti davanti a Piercarlo Chiappetta con 4.600 circa. E tiene a grande distanza un altro assessore di centrodestra come Fausto Orsomarso (Fratelli d’Italia), premiato da oltre 8.300 preferenze (sempre con una settantina di sezioni mancanti).