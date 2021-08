“Sostengo con convinzione e senza riserve la protesta del dott. Pasquale Gagliardi, colonna portante della sanità pubblica al quale va la mia vicinanza poiché ritengo inaccettabile che da più tempo la postazione di Cosenza sia sprovvista di elisoccorso facendo venire meno un servizio essenziale per salvare delle vite umane”. È quanto afferma, nel corso di una nota stampa, il Segretario-Questore dell’assemblea regionale della Calabria, On. Graziano Di Natale, che così prosegue: “È paradossale quanto si sta verificando in provincia di Cosenza. La manifestazione pacifica del dott. Gagliardi, il quale ha occupato simbolicamente la postazione di atterraggio in località ‘Le Cannuzze’, impone una riflessione. Sono tantissimi i disagi per i cittadini e per gli operatori sanitari e, come spesso accade, bisogna lottare per ottenere un diritto. Ma in che posto viviamo? È questa la Calabria che vogliamo?”. Il Vicepresidente della commissione regionale contro la ‘ndrangheta rende noto: “L’affidamento del servizio ad un privato, con tanto di proroghe nel corso degli anni, dovrebbe prevedere, per contratto, la mancanza di interruzione del servizio. Dovrebbe esser garantito il servizio stesso, sempre. Non è normale che una presunta manutenzione avvenga in piena estate e che venga lasciata sprovvista di elisoccorso una postazione come Cosenza. È indecente. Su questa vicenda -sottolinea- andrò fino in fondo al fine di avere contezza dello stato in essere delle cose”. Il Consigliere regionale, conclude: “Purtroppo tutto questo accade nel silenzio generale di chi dovrebbe amministrare. Dal canto mio non posso girarmi dall’altra parte facendo finta di nulla. Sosterrò in ogni modo la protesta del dott. Gagliardi e sono pronto ad azioni eclatanti qualora non dovesse trovarsi nelle prossime ore una soluzione. Questo territorio non deve essere abbandonato a se stesso. Merita rispetto. Resto in attesa di riscontri positivi”.