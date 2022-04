Sono arrivate dieci nuove termoculle nel reparto di Neonatologia, diretto dal dr Gianfranco Scarpelli.

Un acquisto tanto atteso quanto necessario. L’usura del tempo e le caratteristiche obsolete delle incubatrici in dotazione alla UOC avevano costretto i sanitari a barcamenarsi con solo 6 termoculle sopravvissute all’aggiornamento tecnologico.

Il reparto del dr Scarpelli tira un sospiro di sollievo.

“Finalmente – ha dichiarato il dr Scarpelli – comincia a realizzarsi il Piano di acquisti di attrezzature per l’Azienda Ospedaliera di Cosenza fortemente voluto e programmato dalla prof.ssa Mastrobuono, Commissario Straordinario. Infatti solo con un adeguato rinnovamento tecnologico e strutturale si potranno garantire Prestazioni Sanitarie di qualità e in continuo miglioramento. Purtroppo il Piano di Rientro ed alcune disposizioni emanate negli anni passati dalla Struttura Commissariale della Regione Calabria hanno bloccato e impedito qualsiasi investimento in Innovazione Tecnologica”.

“E’ dal 2020 – ha detto il direttore del Dipartimento Materno-Infantile – che non abbiamo avuto la possibilità di rimpiazzare la dotazione che per l’erogazione delle cure ai neonati è fondamentale. Le nuove termoculle sono all’avanguardia: sono provviste di dispositivi di controllo automatici per il monitoraggio della temperatura e dell’umidità con segnalazioni sonore nel caso di variazioni non programmate.”

“L’ingresso dell’aria – ha proseguito il dr Scarpelli – è controllata da filtri che impediscono l’ingresso di agenti inquinanti ambientali e tutte le termoculle sono dotate di monitor altamente tecnologico che consente anche, oltre al controllo di tutti i parametri, di monitorare il peso dei neonati”.