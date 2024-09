Eravamo convinti che dopo questa lunga e calda estate e la fine di agosto, potevamo tenerci pronti per un periodo autunnale tranquillo sia dal punto meteorologico, sia dal punto di vista politico nella “turbolente” cittadina della Piana.

Invece è stato fatto recapitare, accompagnato da una cortese telefonata, un documento a firma del tanto “contestato” Segretario del circolo del Partito Democratico, Marco Policaro.

Eppure gli esperti di clima ci avvertono continuamente dei pericoli delle tempeste estive e a questo documento, probabilmente, seguiranno “tuoni e fulmini “ da più parti.

Marco Policaro ha sicuramente passato un “periodo difficile”, a seguito di vicende giudiziarie che hanno riguardato alcuni suoi parenti, vicende che lo hanno portato nel 2021 alla dimissioni dalla carica di Sindaco di Polistena.

Alle dimissioni è seguito un periodo di commissariamento del Comune ma soprattutto si è aperta una stagione di polemiche che lo hanno portato a rompere con l’attuale Sindaco Michele Tripodi.

Da lì una nuova “vita politica” sarà vissuta da Marco Policaro che con grande sorpresa e in spregio dei dettati statutari (sostiene un gruppo storico dei Democratici che fa capo a Renato Fida, Silvio e Giovanni Laruffa) viene eletto Segretario del Circolo Cittadino ,elezione accompagnata da polemiche e da ricorsi giudiziari per “riaffermare la Democrazia” interna al Partito. Ebbene cari lettori scordatevi tutto questo perché adesso a Polistena si parlerà solo di Unità di aggregazioni politiche “convergenti” di “alternativa “ a “Rialzati Polistena e a Michele Tripodi” e di “Pacificazione e collaborazione”.

Mi sembra che a Polistena si vivranno momenti di “grande interesse politico” a causa di tanti “scenari” che si apriranno.

“Riusciranno i compagni del PD a ritrovare la tanta agognata unità interna? O meglio l’impegno assunto da Marco Policaro, di “ricercare un dialogo” per vedere se ancora l’unità interna dei democratici ha un valore fondamentale oppure no, andrà a buon fine o sopraggiungeranno imprevisti?

Cosa farà “Polistena Futura” che si ritrova ora a perdere il trono di unico “soggetto politico” in veste anti Tripodi?

Inoltre come viene recepita questa apertura a 360 gradi del segretario del circolo del Pd locale?

E’ naturale porsi la domanda se “sarà indolore l’unità del Partito che è l’obiettivo futuro del Segretario del circolo Pd?”

Infine quale sarà la reazione del PCI locale e di Rialzati Polistena? Si dirà “ che è la solita accozzaglia” o si dovranno preoccupare in vista delle Elezioni Amministrative del 2026?

Chi vivrà vedrà.

Aldo Polisena Osservatore politico impegnato nel sociale