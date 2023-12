“E’ Natale anche alla scuola di Cannavò. Un sincero ringraziamento ai bambini ed all’intera comunità scolastica per aver contribuito con il loro lavoro ad abbellire il cortile della scuola, costellandolo di bellissime piantine a tema natalizio. Un segno di attenzione e di cura, non solo per ciò che riguarda il decoro, ma anche di cura dell’ambiente, che diventa un messaggio educativo certamente degno di nota per i bambini della scuola. A loro giunga il nostro ringraziamento e l’apprezzamento di tutta l’Amministrazione comunale, per lo splendido gesto di attenzione che hanno dedicato al cortile della loro scuola”. Così in una nota il Consigliere delegato al Decoro Urbano Massimiliano Merenda.