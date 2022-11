Si è svolta il 30 ottobre a Taurianova la corsa/camminata, denominata “Corriamo per la salute delle donne”, promossa dall’Associazione Risorse, patrocinata dal Comune di Taurianova e dalla Consulta delle Associazioni, che ha dedicato il suo itinerario a Iosè Speranza, recentemente scomparsa.

L’iniziativa che si è dipanata attraverso un partecipato percorso di 3 Km a sostegno di Komen Italia, che costituisce una organizzazione nazionale basata sul volontariato in prima linea dal 2000 nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale, ha recentemente fatto tappa anche a Taurianova con la carovana della prevenzione.

Presenti all’evento l’Amministrazione Comunale di Taurianova con il testa il sindaco Roy Biasi, la dott.ssa Maria Giovanna Fava chirurgo senologo presso il GOM di Reggio Calabria, il senologo dott. Salvatore Marafioti, la Presidente dell’Associazione Risorse Noemi Asciutto, la squadra Taurianovese che ha anche fatto un’importante donazione, i familiari della signora Speranza, tante insegnanti e tantissimi cittadini.

La dott.ssa Maria Giovanna Fava nel suo intervento, ha ringraziato l’Amministrazione Comunale che ha aderito a tutte le iniziative, in particolare l’Assessore Angela Crea e l’Assessore Massimo Grimaldi, ringraziando le scuole presenti sul territorio, le associazioni e gli esercizi commerciali che si sono sensibilizzati per l’evento aderendo massivamente.

La dott.ssa Maria Giovanna Fava ha sottolineato che il carcinoma mammario è la seconda causa di morte in Europa, per questo è fondamentale la prevenzione, attraverso lo stile di vita, l’alimentazione, preferibilmente la dieta mediterranea, l’autopalpazione e gli screening.

Il sindaco Roy Biasi e l’Assessore Angela Crea hanno rimarcato l’importanza della prevenzione e la disponibilità dell’Amministrazione Comunale a collaborare anche negli anni a venire.

Il dott. Salvaore Marafioti ha ribadito l’importanza della prevenzione “365 giorni l’anno”.

Significativo anche l’intervento della presidente dell’Associazione Risorse Noemi Asciutto.

A conclusione della manifestazione è stata consegnata una targa ricordo alla famiglia di Iosè Speranza.