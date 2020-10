Il comunicato del sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio

“Oggi, nella nostra Città, si sono registrati altri 3 casi positivi al Covid-19 che, assieme ai 3 precedenti già comunicati, fanno salire a 6 i casi totali da Covid-19 che abbiamo a Gioia Tauro.

Chiediamo a tutti i nostri concittadini collaborazione, responsabilità e buon senso.

Siamo fiduciosi sul buon comportamento dei cittadini gioiesi. Non sottovalutiamo il pericolo del Covid-19.

Rispettiamo tutti le tre regole fondamentali di prevenzione”

Il comunicato del sindaco di San Ferdinando Andrea Tripodi

“Cari tutti, vi devo purtroppo informare che un nostro concittadino è risultato essere positivo al Coronavirus.

Invitando la comunità a non cedere ad allarmismi, vi esorto a rispettare scrupolosamente le norme anti-contagio, ad avere la massima cura verso anziani e soggetti fragili e a rimanere in casa quanto più possibile.

I Carabinieri e la Asl si occupano di tracciare l’intera catena dei contatti con il soggetto contagiato.

La salute della collettività, in questo caso, dipende in gran parte dai comportamenti individuali!

Poniamo la massima attenzione alla sicurezza dei nostri cari!”

Il sindaco

Andrea Tripodi