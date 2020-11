Attualmente nel Comune di Taurianova ci sono 119 positivi in quanto sono aumentati i soggetti negativizzati a +30. Come da specchietto di seguito:

Proroga Ordinanza sospensione attività didattiche in presenza

Con Ordinanza contingibile ed urgente n. 78 emanata dal Sindaco in data odierna ed acclusa in allegato, viene prorogata in via cautelativa la sospensione delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale, sino a sabato 05 dicembre p.v., fatta salva l’erogazione delle lezioni in presenza per i soli alunni diversamente abili.