“Continua, purtroppo, il trend in crescita dei contagi sia a livello nazionale che locale. Difatti, nella giornata odierna, si è avuta conferma da parte delle Autorità competenti, della positività al Covid-19 di ulteriori sei cittadini taurianovesi. Per uno di questi soggetti si è resa necessaria l’ospedalizzazione.

Si continua a raccomandare la scrupolosa osservanza delle consuete misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV19.”

Ricordiamo che ieri c’erano stati 10 positivi che con i 29 dichiarati da sindaco in diretta su Approdo Calabria, con quest’ultimi salgono a 45 positivi in città dalla cosiddetta apertura dopo il lockdown.