Due nuovi casi positivi nel campo migranti di Testa dell’Acqua di Rosarno. La notizia è stata comunicata dal sindaco Giuseppe Idà con un post sul suo profilo di Facebook. Sale così a tre il numeri degli immigrati contagiati nel campo rosarnese, dopo il caso riscontrato sabato scorso. Il giovane è stato messo in quarantena all’interno di due container.

“Ci giunge la comunicazione – scrive il sindaco Giuseppe Idà – di due ragazzi risiedenti nel campo container di contrada Testa dell’Acqua risultati positivi al Covid. Si tratta di soggetti venuti a contatto con il caso segnalato nelle scorse ore, e gli stessi erano già stati sottoposti alla misura dell’isolamento contumaciale. Domani chiederò tavolo in Prefettura per proporre urgentissimi interventi igienico sanitari e di isolamento di potenziali focolai epidemici. Seguono aggiornamenti”.