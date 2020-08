Dua casi positivi al Covid, comunicati dall’Asp di Rosarno. Come comunicato dal sindaco Giuseppe Idá nella sua pagina social, si tratta di due persone da rientro ed è scattata subito la misura dall’isolamento domiciliare.

“Stiamo lavorando con le autorità preposte per ricostruire la eventuale rete di contatti. Vi invitiamo ad evitare allarmismi e a rispettare tutte le misure anticontagio che continuano ad essere fondamentali per evitare la diffusione dell’epidemia”.