Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Giovanni Arruzzolo, è positivo al Covid-19. Arruzzolo è in isolamento domiciliare e le sue condizioni, secondo quanto si è appreso, non destano preoccupazione.

Il presidente della massima assemblea calabrese avrebbe dovuto partecipare oggi, a Reggio Calabria, ad una conferenza stampa alla presenza del deputato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro per la presentazione di interventi riguardanti il porto della città dello Stretto. All’incontro con i giornalisti a Reggio Calabria, in rappresentanza del Consiglio regionale, ha partecipato il vicepresidente dell’Assemblea, Luca Morrone