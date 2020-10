Il comunicato nella pagina social del Comune:

Ci giunge la comunicazione di due cittadini risultati positivi al Covid. Si tratta di soggetti che si trovavano fuori Palmi per motivi di lavoro e che sono già in isolamento domiciliare. Sono in atto le attività di tracciamento dei contatti come da protocollo e le autorità preposte ci aggiorneranno quanto prima sugli sviluppi dei controlli.