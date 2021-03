Coronavirus, 23.987 nuovi casi e 457 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Leggero incremento dei nuovi casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore – secondo i dati del Ministero della Salute – i nuovi positivi sono 23.987 contro i 23.696 di ieri, con 354.982 tamponi processati e che determina un indice di positività che cala quasi impercettibilmente al 6,6%. Altrettanto leggero il decremento dei decessi: 457 (-3). I guariti sono 19.764 mentre gli attuali positivi crescono di 3.753 con un numero complessivo pari a 566.711.

Sul fronte ospedaliero si registra l’aumento dei ricoveri nei reparti ordinari, 28.472 (+48) e in maniera meno significativa nelle terapie intensive 3.628 (+8) con 288 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 534.611 persone. La regione con il maggior numero di casi si conferma la Lombardia (5.077), seguita da Emilia-Romagna (2.391) e Puglia (2.162).

