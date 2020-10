Complimenti al nuovo sindaco di Taurianova Roy Biasi .

Desidero esprimere le mie personali congratulazioni per la sua elezione alla guida

del comune di Taurianova. Sono convinto che la sua opera sarà caratterizzata da

grande personalità e impegno che possa contribuire a creare importanti progetti di

crescita e di confronto nell’ottica di un miglioramento della professione al servizio

della comunità. Diverse sono le questioni che richiedono un’attrazione particolare,

in tal senso esprimo al sindaco la mia piena disponibilità come associazione. Spero

possano consentire di raggiungere i comuni obbiettivi del soddisfacimento degli

interessi collettivi della comunità fornendo risposte rapide e efficaci ai concittadini

di Taurianova. Al sindaco e a tutti i consiglieri del nuovo consiglio comunale i migliori

auguri di buon lavoro nella certezza che sapranno interpretare al meglio

l’impegnativo compito che sono chiamati a svolgere.

Buon lavoro a tutti

Seg. A.N.A UGL. Taurianova (RC)

Corica Antonino