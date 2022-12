E’ finalmente realtà la totale copertura finanziaria, per un ammontare pari a 263 milioni di euro circa, per la realizzazione del lotto “Vazzano- Vallelonga” della SS 182 “Trasversale delle Serre.

Si tratta di un fatto politico dalla grande valenza strategica ma anche simbolica, poiché esso darà impulso decisivo alla realizzazione di un’opera attesa da tempo, su cui si sono spese tante parole e poche azioni concrete.

Un plauso va al gioco di squadra che Regione e ministeri competenti sono riusciti a fare.

La mia gratitudine va soprattutto al ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che sin dal suo insediamento ha mostrato grandissimo interesse ,raccogliendo le istanze delle popolazioni interessate dall’opera in questione.

A Salvini e al viceministro Rixi un ulteriore plauso per essere stati conseguentei con l’impegno che gli avevo chiesto di assumere già all’indomani dell’insediamento del governo.

Un impegno reale come dimostra l’inserimento della Trasversale nel novero delle opere prioritarie oggetto di commissariamento da parte del Governo Nazionale nell’ambito del completamento dell’itinerario Ionio- Tirreno della parte centrale della Calabria.