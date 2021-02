“Il nostro partito sosterrà lealmente e con responsabilità politica il Sindaco Roy Biasi per ogni azione amministrativa ed istituzionale rivolta alla riattivazione del Centro vaccinale a Taurianova, il cui servizio è stato sospeso dall’Asp a causa di incongruenze rilevate nella sua erogazione” – è quanto dichiara il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia.

“Non c’è alcun dubbio, così come evidenziato dal gruppo consiliare FDI, che il presidio sanitario per la somministrazione dei vaccini anti-Covid-19 rappresenta un servizio essenziale e funzionale per il territorio della fascia tirrenica, nella lotta alla pandemia. Anche i locali messi a disposizione dal Comune di Taurianova – va dato atto – erano adeguati a tutti gli standard logistici e sanitari, per far fronte alla campagna vaccinale.”

“Ma alcuni incresciosi episodi di dis-organizzazione del servizio e della fase triage, che si sarebbe dovuta svolgere secondo protocolli (di somministrazione e di priorità) indicati dal Piano vaccinale nazionale, ha generato un corto circuito evitabile, il cui danno si è riversato esclusivamente sulla nostra comunità”.

“Chiederemo pertanto ai nostri Consiglieri comunali Filippo Lazzaro e Daniele Prestileo di dare manforte alla Giunta Biasi per cercare di garantire nuovamente un punto di riferimento sanitario e sociale, che riusciva a sostenere fino a 300 vaccinazioni giornaliere. Ma la nostra collaborazione – conclude la nota – avrà incidenza ed un chiaro indirizzo politico per la richiesta di riattivazione del Centro vaccinale, esclusivamente nella misura in cui l’amministrazione Comunale assicurerà un servizio scevro da disfunzionalità, e soprattutto nella totale liceità della convenzione sottoscritta con l’ASP di Reggio Calabria”.