L’Assemblea dei soci è convocata presso la sede zonale ARPO di Cittanova (RC), Via Dante n. 5, in prima convocazione per Venerdì 11 Marzo 2022 alle ore 09.00 ed in seconda convocazione per Sabato 12 Marzo 2022 alle ore 09.30, con il seguente ordine del giorno:

– Rinnovo cariche sociali;

Gli olivicoltori associati sono invitati a partecipare ed in caso di impedimento è consentito il ricorso alla delega a favore di un componente il nucleo familiare o altro socio che non disponga di altra delega.

Reggio Cal. 21/02/2022