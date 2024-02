CONVOCATO IL CONSIGLIO REGIONALE PER IL 7 FEBBRAIO. ALL’ODG: IL RINNOVO DELL’UFFICIO DI PRESIDENZ

CONVOCATO IL CONSIGLIO REGIONALE PER IL 7 FEBBRAIO. ALL’ODG: IL RINNOVO DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA.

Il Consiglio regionale – come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo – è stato convocato per mercoledì 7 febbraio alle ore 11. All’ordine del giorno: il rinnovo dell’Ufficio di Presidenza, con l’elezione del Presidente, dei due Vicepresidenti e dei due Segretari-Questori.

Nel 2024 sono previsti più appuntamenti elettorali: si andrà al voto in 5 Regioni e in 3700 Comuni tra cui 6 capoluoghi, ma soprattutto si andrà al rinnovo del Parlamento europeo. Elezioni, quest’ultime, d’importanza straordinaria che coincidono con la scadenza fisiologica dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. “Pertanto – sottolinea il presidente Mancuso – per evitare interferenze, nonché la sovrapposizione degli impegni che tutte le forze politiche saranno chiamate ad assumersi, si è concordato di anticipare al prossimo 7 febbraio l’elezione ell’Ufficio di Presidenza”.