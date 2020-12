Società “A.P.O.R. – Società Cooperativa A.R.L.”, con sede legale in Gioia Tauro (RC), attuale indirizzo via Pio XII numero 9, numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Provincia di Reggio Calabria e codice fiscale 82002100806, iscritta inoltre al Registro Economico ed Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Reggio Calabria con il numero RC – 83292, indirizzo PEC: segreteriacoopapor@postecert.it.

E’ convocata per il giorno 16 dicembre 2020, alle ore 16:00 in prima convocazione e, qualora nell’assemblea in prima convocazione difettasse il numero legale, per il giorno 17 dicembre 2020, alle ore 11:00, in seconda convocazione, l’assemblea straordinaria della Società “A.P.O.R. – Società Cooperativa”, presso ARSAC Centro Sperimentale Dimostrativo C/da Bettina 89013 Gioia Tauro.

di convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) modifica statutaria relativa all’organo di controllo (articoli 19 e 33)

2) deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si ricorda, a norma dell’articolo 24 del vigente statuto che, nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di 10 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Gioia Tauro, lì

Il presidente del Consiglio di Amministrazione

Rocco Rotolo