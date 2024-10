Venerdì 25 e sabato 26 ottobre, la Sala Consiliare di Taurianova ospiterà il Convegno Internazionale dei critici Letterari, curato dall’A.I.C.L. (Associazione Internazionale Critici Letterari) in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Un evento di grande rilievo che pone la città Capitale Italiana del Libro al centro del dibattito letterario internazionale e che avrà come tematica “Il Mediterraneo: da Corrado Alvaro alla letteratura moderna”.

Partendo dalla figura di Corrado Alvaro, critici letterari, accademici, studiosi e scrittori da diversi paesi del mondo, come Spagna, Portogallo, Austria, Romania, USA, Francia, e da numerose città italiane tra cui Cagliari, Roma, Taranto, Modica, Matera, Ispica e Torino, si confronteranno non solo sull’opera del grande scrittore calabrese, ma amplieranno l’indagine anche ai tanti autori che hanno reso il Mediterraneo protagonista importante della loro produzione.

Un evento fortemente voluto a Taurianova dalla presidente dell’A.I.C.L. Neria De Giovanni, che ha dichiarato: «Crediamo molto nella cultura e nella letteratura come veicolo di conoscenza reciproca tra i popoli. Il silenzio molte volte può generare ambiguità, invece la parola, soprattutto quella scritta, è veicolo di libertà. Siamo fortemente convinti che il libro sia il maggiore strumento di diffusione della cultura e la sua difesa è uno dei compiti più importanti del nostro tempo. Per questo, era importante per noi realizzare l’edizione 2024 del nostro convegno nella città Capitale Italiana del Libro».

Il convegno porta a Taurianova anche un’importante novità: per la prima volta gli atti del convegno – pubblicati proprio dalla Capitale del Libro 2024 – verranno distribuiti durante le due giornate di studi, e non dopo mesi dalla conclusione dell’evento come da consuetudine accademica. Un modo per lasciare un segno tangibile del lavoro svolto creando nuove sinergie istituzionali, e stringendo maggiormente il legame con il territorio che ospita il convegno.

Taurianova Capitale del Libro si unisce così alle prestigiose istituzioni che negli anni hanno collaborato con l’A.IC.L., come il Ministero del turismo della Grecia, che ha nel 2004 ha ospitato ad Demostene il convegno durante le Olimpiadi di Atene, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che nel 2011 ha patrocinato e sponsorizzato l’evento, svoltosi a Morra De Sanctis, patria di Francesco De Sanctis, in occasione dei centocinquant’anni del Regno d’Italia.

«Ospitare un evento di questo calibro è per noi un grande onore – hanno dichiarato il sindaco di Taurianova Rocco Biasi e l’assessore alla Cultura Maria Fedele –. perché permette alla nostra cittadina di essere al centro di un dibattito internazionale che non solo celebra l’opera di un simbolo della letteratura calabrese come Corrado Alvaro, ma riflette sul Mediterraneo come crocevia di culture e punto di incontro di civiltà, lingue e tradizioni. Questo convegno, che riunisce studiosi e scrittori da tutto il mondo, testimonia il ruolo fondamentale della letteratura come ponte tra le culture e strumento di dialogo e offrirà all’intera città un momento fondamentale di arricchimento culturale».

Il programma del convegno

L’evento si aprirà venerdì 25 ottobre alle ore 10:00 con i saluti di Rocco Biasi, Sindaco di Taurianova; Maria Fedele Assessore Cultura Comune di Taurianova e direttore TCIL; Pierfranco Bruni, Presidente della Commissione del MiC per la Capitale del Libro 2024 e socio AICL; Neria De Giovanni Presidente AICL; Anna Maria Fazzari, Presidente Consulta delle Associazioni di Taurianova; Carlo Parisi, Direttore di Giornalisti Italia e segretario Figec Cisal. Coordina e presiede Pierfranco Bruni, che aprirà il convegno con un intervento dal titolo “Giuseppe Berto, Francesco Grisi e Cesare Pavese con gli echi del mare e delle colline di un Mediterraneo vissuto”. Dopo la pausa pranzo, i lavori riprenderanno alle 16:00, coordinati dalla vicepresidente AICL Angel Basanta (Spagna).

Sabato 26 ottobre, il convegno proseguirà con l’ultima sessione, dalle 10:00 alle 13:00. La chiusura sarà affidata al giornalista Carlo Parisi. Coordina e presiede il vicepresidente AICL Stefan Damian (Romania).

Tra le relazioni che verranno presentate, vi sono: “100 años de Marinero en tierra de Rafael Alberti (1924-2024)” di Francisco Morales Lomas dell’Università di Malaga; Sabino Caronia, scrittore e critico romano, su “Tra terra e mare: Alvaro e il motivo dell’acqua”; André Ughetto, caporedattore della rivista Phœnix di Marsiglia, su “Albert Camus, déchiré entre deux rives”; la sociologa e poeta lucana Antonella Pagano con “Calabria melusina! Il femminile alvariano tra acqua mediterranea e acqua d’Aspromonte”;

Andrea Guiati dell’Università di Buffalo (USA) con “Voci del Mediterraneo”; Jean Pierre Castellani, Università di Tours, con “Rivages méditerranéens”; il vicepresidente Ángel Basanta, presidente onorario dell’Associazione Spagnola dei critici letterari, con “Espacios del Mediterráneo en la narrativa española de los siglos XX y XXI. Cuatro calas”; Ştefan Damian con “Ion Minulescu: Giochi ed ombre nella poesia del mare”; Tudorel Radu, dalla Romania, su “Corrado Alvaro, Panait Istrati, Mediterana şi dictaturile de început de secol XX”; il tesoriere Massimo Milza su “Il romanzo distopico: George Orwell e Corrado Alvaro”;

Duilio Caocci, Università di Cagliari, su “Tra Ivrea e Santu Lussurgiu. Antonio Cossu: la letteratura al servizio della comunità”; lo scrittore e drammaturgo Franco Idone su “Poeti di Calabria e di απο Καλαβρια”; Flora Salveti, docente da Torino, con “Il Mediterraneo in Barca di Simenon”; Lucia Trombadore, docente da Modica, con “La signora dell’isola e il Mediterraneo onirico di Corrado Alvaro”; Antonio Pileggi con un ricordo su “Tommaso Campanella e La città del sole”; Corrado Monaca, direttore strategico per la transizione ecologica, con “Il liberty delle maestranze euro-mediterranee”.

Concluderà la presidente Neria De Giovanni con una breve riflessione su “Corrado Alvaro da un Mediterraneo che parla di Europa”.