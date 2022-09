Il dott. Roberto Zappone, responsabile del CSM , ha introdotto i lavori , disegnando il profilo del Centro Salute Mentale e sottolineando il prezioso contributo che offre al territorio a sostegno di innumerevoli situazioni di disagio personale e collettivo.

Sono intervenuti:

– Prof. Pasquale De Fazio direttore dell’unità operativa di Psichiatria e

direttore della scuola di specializzazione di Psichiatria, Università Magna Grecia Catanzaro.

” Ambiti e confini della psichiatria clinica oggi.”

-Prof.ssa Carmela Mento , professore associato di Psicologia Clinica , Policlinico Universitario Messina.

” Competenze dello psicologo clinico nell’assistenza psichiatrica.”

-Dott.ssa Fortunata Tripodi , neurologa ambulatoriale ASP RC

Coordinatrice centro cefalee regionale , ambulatorio disordini del movimento.

” I confini labili della Neurologia oggi .”

-Dott.ssa Manuela Crucitti , dirigente medico del CSM di Taurianova.

” Demenza vs pseudodemenza. Casi clinici a confronto.”

-Il dott. Fortunato Lucia, medico di famiglia .

” Disturbo depressivo in paziente con sindrome di Tourette (caso clinico). ”

Hanno moderato i lavori: il dott. Roberto Zappone e il dott. Antonino Epifanio

Le relazioni ,ricche di contenuti e riflessioni di alto spessore, hanno stimolato un interessante dibattito. Si è discusso sulla necessità di una fattiva collaborazione tra le diverse figure di psichiatra, neurologo e psicologo, figure professionali che hanno come obiettivo comune quello di comprendere l’origine del disagio di una persona e di trovare la soluzione adeguata per migliorarne la qualità della vita, anche se con competenze e modalità differenti. Si è inoltre sottolineata la necessità di uno sforzo comune per promuovere la salute mentale a livello della popolazione con il supporto di altre figure professionali.

Presenti in sala medici di famiglia, psichiatri, neurologi e psicologi di tutto il territorio ai quali è stata offerta l ‘occasione di formarsi e confrontarsi su temi delicati e molto attuali.

A conclusione dei lavori, il dott . Zappone ha ringraziato tutti , rivolgendosi in modo particolare al team del CSM di Taurianova che ogni giorno , superando parecchi ostacoli, offre un servizio di qualità all’utenza, in un clima di grande collaborazione.