A seguito dell’aumento dei contagi da coronavirus e della conseguente istituzione della “zona rossa” nel Comune di Serra San Bruno, il locale Comando Compagnia Carabinieri, sotto il coordinamento del Comando Provinciale Cc di Vibo Valentia, ha disposto l’intensificazione dei controlli volti a verificare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia, durante i quali sono stati individuati e sanzionati i comportamenti scorretti e potenzialmente pericolosi.

Dall’inizio della condizione di massima allerta (l’istituzione della “zona rossa”) sono state controllate numerose persone ed attività commerciali, sanzionando due attività commerciali per inosservanza relativa al divieto della somministrazione al banco ed altro; per le quali è stata disposta la chiusura temporanea per giorni 05, mentre 15 soggetti sono stati sanzionati per condotte irregolari spazianti dalla mancata immediata disponibilità dei dispositivi di protezione individuale, al divieto di assembramento. Le sanzioni comminate ammontano in totale ad € 4.753.

I controlli effettuati dai militari dell’Arma volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni adottate a tutela dell’incolumità e della salute pubblica, proseguiranno serratamente anche nei prossimi giorni.