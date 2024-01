Grave aggressione al Sindaco di Cittanova Francesco Cosentino. Un fatto che deve essere condannato e che non può, certamente, passare inosservata. Il clima di tensione e, a volte, anche di violenza che sta cavalcando i nostri territori non può, sicuramente, proseguire, venendo ad innescare reazioni che potrebbero portare a conseguenze sempre maggiormente gravose. In una democrazia civile e serena si discute, anche con posizioni diverse, ma non si devono compiere aggressioni verbali o fisiche. La Lega condanna tali gesti che dimostrano la esistenza di elementi, spesso, di sotto cultura e si pone accanto a Francesco Cosentino e di tutte le persone, specialmente i medici e gli operatori sanitari, che ultimamente stanno subendo azioni violente e senza un ragionevole motivo.