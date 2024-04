Il sindaco Giuseppe Falcomatà è intervenuto nel corso della cerimonia di premiazione del concorso di poesia “Francesco Chirico”, inserito nell’ampio cartellone della rassegna “Primavera della bellezza” organizzata dall’Associazione italiana Parchi culturali e che, fino al prossimo martedì, riempirà il Castello Aragonese di mostre, simposi, musica e teatro. All’iniziativa erano presenti anche il vicesindaco Paolo Brunetti, l’assessora Lucia Nucera ed il consigliere comunale Giovanni Latella.

“E’ stata messa in campo una kermesse che racconta il risveglio culturale, sociale e civile di una città il cui cuore batte forte per le arti ed il bello”. Con queste parole, il sindaco ha ringraziato il presidente Salvatore Timpano e tutti gli associati dell’AiParc che “hanno dato vita ad un calendario ricco di eventi in grado di coinvolgere tantissime persone”.

“Oggi – ha continuato Falcomatà – al centro della scena c’è il premio di poesie in memoria di Francesco Chirico, padre del celebre pittore Natino. La folta platea, quindi, si è potuta deliziare di composizioni dall’alto pregio artistico con intermezzi musicali e artistici che hanno reso davvero piacevole trascorrere un pomeriggio diverso e colmo di cultura e bellezza”.

“E’ doveroso rivolgere un sentito ringraziamento a tutto l’associazionismo reggino – ha aggiunto il sindaco – che decide di dedicarsi con impegno, dedizione e passione alla nostra amata Reggio. E’ una cosa per nulla scontata. Noi abbiamo il compito ed il dovere di stare al loro fianco e condividere questi percorsi di crescita della città”.

“Complimenti ai poeti premiati – ha concluso Giuseppe Falcomatà – che hanno ricevuto un riconoscimento per quanto fatto ed un’iniezione di responsabilità e fiducia rispetto a ciò che di bello potranno continuare a fare”.