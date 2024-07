Dopo un periodo di riflessione e reduci da una precedente esperienza sindacale, alcuni operatori del settore, hanno deciso di abbracciare il progetto di sviluppo in Calabria dell’Associazione a tutela degli Ambulanti, che già opera in altre regioni d’Italia.

Il Direttivo, composto attualmente dai soci Corica Antonino, Corica Bruno, Cavallaro Antonio e Panaia Domenico, ha la voglia di sviluppare facendo sindacato a tutela degli soci con la stessa determinazione e lo stesso impegno messo nella precedente esperienza consci dei limiti e delle difficoltà che incontreranno ma con l’obiettivo primario di tutelare la categoria in tutti i modi e con tutti i mezzi a disposizione.

Inoltre dichiarano di voler essere di supporto delle varie Amministrazioni di ogni livello per risolvere eventuali problematiche che riguardano il settore ambulante e di essere un punto di riferimento per eventuali iniziative come fiere o mercati straordinari.

Gli Stessi ringraziano il Presidente Nazionale per la fiducia data, fiduciosi in una lunga collaborazione.