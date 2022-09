Conte “In Sicilia c’è voglia di cambiamento e noi abbiamo le carte in regola”

PALERMO (ITALPRESS) – “Dalla popolazione siciliana ho percepito un grande entusiasmo e una grande voglia di cambiamento, di dare una svolta al governo regionale. Sono in tanti a volere un riscatto, in tanti a prestare attenzione alla nostra proposta politica”. Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte, a margine di un evento elettorale a Palermo. “Dopo anni di seria opposizione, in cui abbiamo dimostrato di avere a cuore i problemi della Sicilia, abbiamo tutte le carte in regola per governare questa regione”, aggiunge Conte. “La lotta alla corruzione e alle infiltrazioni mafiose – aggiunge – sarà la stella polare della nostra proposta politica. Il M5s si batterà strenuamente per la legalità”. Dopo che il leader Iv Matteo Renzi si è rivolto alla ministra degli Interni Lamorgese per avere ricevuto minacce sui social, in seguito all’invito di Conte a confrontarsi, nel capoluogo siciliano, sul reddito di cittadinanza senza scorta, il leader M5s replica: “Renzi non deve giocare, non deve stravolgere le mie parole. Deve confrontarsi con le persone che sono davvero in difficoltà. Poi, che lui lo voglia strumentalmente leggerlo come un invito alla violenza è una sua iniziativa gratuita che lo contraddistingue”.

