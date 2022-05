“Complimenti alla lista Coldiretti-Copagri per il grande successo elettorale nel Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino – lo dichiara in una nota Domenico Giannetta (FI) – I migliori auguri agli eletti e al nuovo gruppo dirigente. Sono particolarmente felice – continua – per Antonio Corrone, che é stato un mio ottimo assessore quando ero sindaco, e continuerà, da uscente, a dare valore aggiunto alla nuova squadra. Auguri – conclude Giannetta – e buon lavoro!”