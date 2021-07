Consiglio regionale della Calabria, firmato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) 2021 del comparto. La soddisfazione del Presiedente Giovanni Arruzzolo.

“C’è piena soddisfazione nell’ essere giunti, per il secondo anno consecutivo, alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale da parte di tutte le Organizzazioni Sindacali, rappresentate a livello territoriale dalla FP CGIL, CISL FP e UIL FPL, nonché dalla RSU. Un accordo maturato nella convinta intesa da tutte le parti coinvolte, che permette ai dipendenti di Palazzo Campanella, di valorizzare ed esprimere al meglio le loro professionalità e le loro competenze. Quello che si è concluso con la firma di oggi, è stato un percorso caratterizzato da un confronto sereno che ha permesso di raggiungere un obiettivo pienamente condiviso per il quale non è superfluo ringraziare – per il lavoro e l’impegno profuso – la delegazione trattante di parte pubblica e gli uffici amministrativi, le OO.SS. e la RSU. Consapevole del fatto che il potenziamento delle esperienze e delle capacità dei dipendenti, consentirà di migliorare e rendere ancora più efficienti i servizi e la funzionalità legislativa della massima Assise calabrese, il raggiungimento degli accordi, è la testimonianza che negli uffici del Consiglio regionale della Calabria, persiste un clima di armonia e serenità”.