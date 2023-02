A seguito delle elezioni per il rinnovo dei componenti il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi per il quadriennio 2023-2026, che hanno visto impegnati il 26, 27 e 28 gennaio scorso ben 28 avvocati candidati per 11 posti a Consigliere del Foro di Palmi, si è proceduto alla prima riunione del Consiglio. La predetta competizione elettorale aveva coinvolto tre liste e tre canditati autonomi. Il seggio elettorale predisposto presso i locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, al primo piano del Palazzo di Giustizia Civile, ha visto recarsi al voto 718 avvocati i quali, potendo indicare nella scheda elettorale sette nominativi, esprimevano complessivamente 4449 preferenze. Pertanto all’esito dello scrutinio il raggruppamento Passione Avvocatura ha ottenuto 1489 preferenze con tre avvocati consiglieri: Carmelita Alvaro, Carmen Borgese e Giuseppe Germanò; il secondo raggruppamento ha ottenuto 1067 preferenze eleggendo due avvocati consiglieri: Vladimir Solano e Roberto Pipino. Tra i candidati autonomi è stato eletto invece il consigliere uscente Giosuè Megna; mentre il gruppo Progetto Avvocatura con 1467 preferenze è riuscito ad ottenere cinque avvocati consiglieri: Vincenzo Barca, Maria Guerrisi, Angelo Rossi, Giuseppe Saletta e Lea Sprizzi. Successivamente alla proclamazione degli Avvocati eletti, il 6 febbraio u.s. si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, composto dagli 11 Consiglieri neoeletti; nel corso del Consiglio si è proceduto ad eleggere l’Ufficio di Presidenza. Rivestirà la carica di Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, per il quadriennio 2023-2026, l’avv. Angelo Rossi, la carica di Segretario sarà ricoperta dall’avv. Maria Guerrisi, la quale inoltre ha il primato di essere in assoluto la prima donna Avvocato eletta Segretario del COA di Palmi ed infine la carica di Tesoriere è stata assegnata all’avv. Giosuè Megna. Il Presidente Rossi, nel ringraziare i colleghi per la fiducia accordatagli, onorato di rappresentare l’avvocatura del prestigioso Foro palmese, ha dichiarato di impegnarsi a lavorare sin da subito in sinergia con le istituzioni presenti su tutto il territorio della giurisdizione e con le associazioni forensi, a tutela della categoria professionale e con l’obiettivo di accrescere il prestigio della funzione sociale dell’Avvocato dentro e fuori le Aule dei Palazzi di Giustizia.