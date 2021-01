Consiglio metropolitano, i sindaci della Locride chiedono il rinvio delle consultazioni elettorali

Le Assemblee dei Sindaci della Locride e della Piana “Città degli Ulivi” reiterano congiuntamente la richiesta già rispettivamente avanzata di rinvio delle consultazioni elettorali fissate per il 24 gennaio p.v. per il rinnovo del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Tale nuova accorata richiesta si rende necessaria valutata la situazione di emergenza sanitaria in atto che pone limitazioni tali da impedire gli spostamenti per definire le procedure e gli adempimenti elettorali. Oltre al rinvio si chiede, altresì, di predisporre l’attivazione di seggi elettorali nelle rispettive aree omogenee della Locride e della Piana al fine di consentire una partecipazione più ampia e sicura da parte degli amministratori.

Riteniamo che i territori della Locride e della Piana meritino una particolare attenzione affinché agli stessi possa essere garantita la giusta rappresentanza e, pertanto, confidiamo nell’accoglimento delle richieste.